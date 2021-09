Dona de Brahma e Skol comunica a clientes que alta ocorre por inflação, aumento de custos, câmbio e carga tributária

publicado em 29/09/2021

De acordo com o comunicado, “os reajustes podem variar entre regiões, marcas, embalagens e segmentos” (Foto: Pixabay/Wilkernet)

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, vai aumentar o preço das cervejas a partir deste sábado (2).Segundo o apurado, a partir de outubro, haverá aumento de 5% a 6% em cervejas e chope.A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) confirma o aumento de preços e afirma que o reajuste deve vir alinhado com a inflação acumulada nos último 12 meses, em torno de 10%.No comunicado enviado a clientes e distribuidores, ao qual a Folha teve acesso, a cervejaria –que concentra 60% de participação de mercado no país– afirma que o reajuste vai seguir, "em linhas gerais, a variação da inflação, variação de custos, câmbio e carga tributária”.De acordo com o comunicado, “os reajustes podem variar entre regiões, marcas, embalagens e segmentos”.“Reforçamos o nosso compromisso com a competitividade das nossas marcas no mercado, visando sempre a boa performance do volume de vendas da indústria”, diz a Ambev no comunicado.O mercado de cerveja está estagnado: segundo a consultoria Euromonitor, este ano a venda de cervejas no Brasil deve atingir R$ 197,97 bilhões, uma alta nominal de 7,3% sobre 2020, sem descontar a inflação.Na opinião de Marcelo Balloti Monteiro, analista do setor de bebidas da Lafis Consultoria, a pressão de custos está bastante elevada, em especial, de matéria-prima e energia.“Mas, em um primeiro momento, o impacto do aumento de preços deve ser menor na demanda, porque ocorre em um momento de retomada de diversos eventos e com a aproximação das festas de fim de ano”, afirma.*Folha de São Paulo