Kits de alimentos serão utilizados em projetos do Fundo Social de Solidariedade

publicado em 05/08/2021

Os kits, que serão utilizados em projetos do FSS beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta quinta-feira (05), Votuporanga recebeu do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, através da presidente Bia Doria e por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, a doação de 500 cestas básicas destinadas à presidente do Fundo Social de Solidariedade municipal, Rose Seba.Os kits, que serão utilizados em projetos do FSS beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade, foram descarregados no Banco de Alimentos da cidade."Mais uma vez o Governo do Estado, representado pelo belíssimo trabalho da primeira-dama Bia Dória, demonstra solidariedade com a nossa cidade. Toda doação é muito bem-vinda, mas essa é muito especial pois, é um presente para comemorarmos os 84 anos de Votuporanga. Parabéns à primeira-dama Bia Dória, ao deputado Carlão Pignatari e a todos os votuporanguenses", agradece Rose Seba.Nesta sexta-feira (06/08) e sábado (07/08), em comemoração às festividades dos 84 anos de Votuporanga, haverá o "Drive-Thru Bem Legal", uma ação promovida pela TV Tem e que arrecadará doações para o Fundo Social. Para participar basta levar, das 8h às 17h, doação de leite de caixinha ou em pó, itens da cesta básica ou mesmo produtos de higiene e limpeza no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", que fica na avenida dos Bancários, nº 3.299 (Jardim Alvorada).Além de alimentos, o Fundo Social segue com a campanha para recebimento de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. Interessados em fazer doações podem levar os itens no setor de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Prefeitura, rua Pará, nº 3.227 (Centro).