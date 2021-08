Mesmo com o avanço da imunização, ainda há muitas dúvidas sobre a vacina e a enfermeira Haline Morato ajuda a esclarece-las

publicado em 07/08/2021

Votuporanga celebra neste domingo (8) o seu 84º aniversário e, depois de dias tão difíceis, a cidade terá um motivo a mais para comemorar (Foto: Prefeitura de Votuporanga/Arquivo Pessoal)

Votuporanga celebra neste domingo (8) o seu 84º aniversário e, depois de dias tão difíceis, a cidade terá um motivo a mais para comemorar: o avanço da vacinação contra a Covid-19, que significa a esperança de um novo tempo. Dados do “Vacinômetro” do Estado indicam que mais de 66,6 mil pessoas já receberam ao menos uma dose do imunizante, o que representa cerca de 70% de sua população.Apesar das boas novas, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as vacinas disponíveis e não se vacinaram por medo, preconceito ou por não acreditarem em determinada vacina. Para esclarecer este assunto, nossa reportagem conversou com a enfermeira Haline Morato, que possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde e é a responsável técnica da Clínica Protege.A clínica é um centro votuporanguense especializado em vacinação de recém-nascidos, crianças, adultos e idosos. Acompanhe a entrevista:Não, todos os imunizantes disponíveis no mercado têm sua eficácia,e a melhor marca de vacina é a que estiver disponível! Todos os imunizantes utilizados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) passaram por estudos clínicos rigorosos que comprovam sua segurança e eficácia. A vacinação é disponibilizada de forma gratuita e justa, sendo um compromisso coletivo. Precisamos entender que doenças virais só se combate com vacina. O único “remédio” eficaz capaz de vencer o Covid-19 é a vacinação em massa.Não necessariamente. A vacina reduz consideravelmente os riscos de desenvolver a forma grave da doença. Também existem estudos que mostram a redução das internações, inclusive em UTI, e dos óbitos nas populações vacinadas. A proteção só vem de 15 a 30 dias após a segunda dose, dependendo da vacina recebida. Mas, mesmo com a imunização, ainda é possível contrair ou transmitir o vírus.A pessoa que já teve Covid-19 pode ter a doença novamente, especialmente após o surgimento de novas variantes. Então, todo mundo tem que se vacinar, sim!Testes sorológicos não indicam se um indivíduo vacinado está ou não protegido contra a Covid-19. Estes exames apenas diagnosticam a contaminação. Portanto precisamos confiar e entender que a nossa única defesa para vencer o vírus da Covid-19 é a vacina.Taxa de eficácia significa o tanto que uma vacina que está sendo estudada conseguiu reduzir os casos confirmados em relação a quem recebeu placebo (aquelas pessoas que não receberam a vacina).Por exemplo: Entre as pessoas que receberam placebo, 10 pessoas acabaram sendo infectadas pelo vírus (não necessariamente desenvolveram a doença, mas tiveram o vírus detectado no corpo). Já no grupo de vacinados, 4 foram infectados pelo vírus. Então ela tem uma eficácia de 60%.Efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer são sintomas no local de aplicação, como dor ou calor local. Isso está mais relacionado com a técnica e lugar a ser aplicado, que com a vacina em si.Outros leves sintomas inespecíficos podem ocorrer. Estes incluem:mal-estar;dor no corpo;náuseas;dor de cabeça e febre baixa.Estes sintomas podem ocorrer poucos dias após a vacinação e não se trata de efeito adverso à vacina e sim sinais do sistema imune respondendo a ela e criando anticorpos. Estes sintomas são sempre leves e autolimitados (passam sozinhos).