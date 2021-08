Clima entre liderança regional do ‘Podemos’, Heuller Trento e o grupo de Hery Kattwinkel esquentou e foi parar na delegacia

publicado em 04/08/2021

Heuller Trento, Renato Abdala e HeryKattwinkel seguem trocando farpas após rompimento com o Podemos (Foto: A Cidade/Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brQuem pensou que os atritos e a troca de acusações entre as lideranças regionais do Podemos e o grupo do ex-vereador Hery Kattwinkel terminaria com sua exoneração e saída do partido estava enganado. Nos últimos dias o clima ficou ainda mais quente e, inclusive, foi parar na delegacia após uma suposta ameaça com arma de fogo.A queixa na polícia foi feita pelo coordenador regional do Podemos, Heuller Trento, que afirmou ter sido ameaçado dentro da Câmara Municipal por Hery, utilizando-se do nome de um assessor identificado apenas como “Branquinho” que estaria armado “para tirar satisfação”, diz trecho do boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de Votuporanga.Hery, por sua vez, ao ser questionado pelo, nega que tenha feito tais ameaças e disse que Heuller está utilizando disso para tumultuar a situação. “Inclusive foi ele [Heuller] que teve que ser contido pelos seguranças por estar exaltado na Câmara e não eu. Tem até vídeo que mostra isso”, disse o ex-vereador.O referido vídeo foi apresentado pelo o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) durante a sessão de anteontem, onde a liderança regional do Podemos é vista na porta de seu gabinete. Quem faz a gravação é o próprio Hery.Cabo Renato também disse, durante a sessão, que tem gravações de Heuller negociando com seu assessor, Guilherme Abreu, um cargo de gabinete, onde teria que “ajustar” o salário e disse que ele, como vereador, não faria parte do “pacote”, se referindo à composição do Podemos com o governo do prefeito Jorge Seba (PSDB).Sobre o assunto, Heuller disse que o ajuste ao qual ele se referia estava relacionado à verba de gabinete e não nada ilícito. “Estão me comparando com a turma deles. Eu não trabalho dessa forma”, completou.Trento ainda apresentou registros de conversas e áudios trocados em um grupo denominado “Grupo Estratégico Votu” que, segundo ele, indicam que Hery e Cabo Renato participaram das negociações para a composição com o governo e, inclusive, teriam apresentado exigências para tal.Questionado, Cabo Renato negou que tenha participado de negociações e disse que apresentará mais materiais “pesados” sobre o caso na próxima sessão da Câmara Municipal.