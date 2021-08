Entre a saudade do último Dia dos Pais, os filhos passarão pela data sem ele pela primeira vez

publicado em 06/08/2021

Os filhos de Silvinho Ferrari passarão o primeiro Dia dos Pais sem a presença dele (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A palavra de conforto, conversas compartilhadas no café da manhã e a companhia cotidiana, são alguns dos vazios sentidos por Caio César e Cássio Bonfim Ferrari, que perderam em 19 de dezembro, do ano passado, o pai Silvinho Ferrari, para a Covid-19, que era um dos pilares de suas vidas. Entre a saudade do último Dia dos Pais, os filhos passarão pela primeira vez a data sem ele.

“Tem que mexer o doce”, é como Caio César, de 31 anos, disse que segue os seus dias. A expressão faz parte do que foi ensinado pelo pai, Silvinho, sobre nunca estacionar e sempre seguir em frente. “Ele era o pilar da casa e da loja, também. Está fazendo muita falta, a saudade é gigantesca, mas a gente está tendo que tocar, não pode parar. Ele sempre disse ‘tem quem mexer o doce’, ir para frente e a gente segue essa filosofia dele. Mas é difícil”, disse.

Para o filho mais novo, Cássio, de 25 anos, apesar da tristeza de não ter o pai fisicamente para celebrar o Dia dos Pais, será uma data para comemorar sua memória. “Vai ser o primeiro sem ele. Então a semana toda me peguei pensando nisso, com certeza será triste. Porém não podemos nos abater, e iremos comemorar em sua memória. Tenho certeza que onde ele estiver ficará feliz”, relatou ele.

Momentos marcantes são o que não faltam na memória dos filhos de Silvinho e as mais especiais estão registradas por uma das paixões da família, o futebol. O pai era um palmeirense apaixonado e com orgulho honrou a camisa da Votuporanguense. O amor foi passado aos filhos que registram suas lembranças, principalmente, pelo esporte.

“São vários. Se fosse para listar seria grande a lista, mas escolhendo um, fico com o momento em que assistíamos aos jogos do Palmeiras juntos. Esse será lembrado por toda vida”, disse Cássio quando perguntado sobre as lembranças.

Caio de pronto também comentou, que são muitos os momentos e recordou do futebol. “Quando a gente era pequeno, treinávamos futebol e ele sempre com uma ligação muito grande com o futebol. Então quando jogávamos ele estava sempre com a gente jogando e isso me marcou muito”, completou ele.

Os filhos não deixam de citar a alegria e o companheirismo de Silvinho nas tarefas diárias, e o quanto sentem falta disso após a sua partida. “Obrigado. Por nos ensinar tanto com seu jeito humilde. Só tenho orgulho e admiração em poder conviver com um cara que nem ele, e poder chamar de pai. Se eu conseguir ser 20% do que ele foi em vida, serei grato”, finalizou Cássio.

Silvinho Ferrari era comerciante e proprietário da loja Só Colchões, que fica na rua Tietê. Mas seu nome está escrito nas páginas da história do futebol de Votuporanga. Silvio conviveu de perto com os maiores ídolos, que passaram pelo futebol local. Jogou no amador e no profissional, honrou a camisa Alvinegra com o número 10, como ponta esquerda, canhoto e com seu estilo único.