publicado em 12/08/2021

Cerimônia de inauguração do poço integra o calendário de aniversário de 84 anos de Votuporanga (Foto: Divulgação)

A Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga inauguram neste sábado (14), às 8h, uma importante obra para os moradores do distrito de Simonsen. A cerimônia de inauguração do novo poço do Sistema de Abastecimento de Água do distrito, integra o calendário de aniversário de 84 anos de Votuporanga. O superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali e o prefeito Jorge Seba (PSDB) participam do ato, que ainda contará com a presença de diversas autoridades locais.

A perfuração do novo poço deverá complementar o abastecimento de água, garantindo o aumento na capacidade de produção. Com a nova estrutura, os transtornos com a intermitência no fornecimento de água em alguns pontos do distrito serão resolvidos em definitivo. “É grande meu contentamento em contribuir para essa obra que impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores de Simonsen. A gestão do prefeito Jorge Seba sempre se manteve atenta às necessidades dos cidadãos, e agora, finalmente, acompanha este momento tão significativo”, destaca o superintendente da Saev.

O novo poço tem um diâmetro maior e o dobro de profundidade em relação ao antigo, proporcionando maior amplitude no abastecimento. “Foram executados perfurações em solo arenito e basalto, totalizando 180 metros de profundidade. Também foi instalado uma bomba submersa mais potente, e um novo painel de comando eletrônico, para conseguirmos uma boa vazão do poço, melhorando assim o fornecimento de água do distrito.”, explica o responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira.

O Sistema de Abastecimento de Água, local de construção do novo poço está localizado na Estrada Municipal “Lourenço de Cápua Beloni” - VTG 040, na Zona Rural de Votuporanga.

Plantio de mudas

Ainda no final de semana, dentro da programação de festividades alusivas ao aniversário da cidade, a Saev Ambiental em parceria com o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) promove o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas e nativas da região. A ação será no domingo (15/8), a partir das 8h, na Casa do Bosque e Centro de Educação Ambiental “Maximino Hernandes”, localizada à Avenida Vale do Sol nº 5.024, no bairro Vale do Sol.