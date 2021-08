Homenagem fez parte da sessão solene, em continuidade com a agenda em comemoração ao aniversário da cidade

publicado em 10/08/2021

Osvaldo Carvalho e Rogério Assis foram homenageados com a Insígnia de Honra ao Mérito na Câmara Municipal (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou, na segunda-feira (9), uma sessão solene, em continuidade com a agenda em comemoração ao aniversário da cidade, para a entrega da Insígnia de Honra ao Mérito ao ex-vereador e gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) Osvaldo Carvalho e ao radialista e narrador esportivo da Rádio Bandeirantes Rogério Assis. Trata-se da maior honraria que um cidadão votuporanguense pode receber.

O primeiro a receber a homenagem, que foi concedida por unanimidade na Casa, foi Osvaldo Carvalho. Na tribuna ele agradeceu o reconhecimento e disse que jamais imaginou que estaria agora do outro lado, sendo homenageado.

“Em inúmeras oportunidades, ao longo de meus três mandatos de vereador, estive nessa tribuna para reconhecer e homenagear personalidades que contribuíram para o progresso de Votuporanga, mas em momento algum imaginei que um dia estivesse eu agora como homenageado. A cidade é de todos e, quanto mais fizermos por ela, mais estaremos fazendo por nós mesmos. Agradeço a todos por essa Insígnia, além de guardá-la em local de destaque na minha casa, a colocarei em meu coração”, afirmou Osvaldo.

Já Rogério Assis, o Canhão, como é conhecido, que além de atuar no Grupo Bandeirantes é colunista do A Cidade, foi homenageado com uma pequena quebra de protocolo. Quem apresentou seu “currículo” foi seu amigo de infância Marcelino Poli, que atualmente atua como chefe de gabinete da Câmara. Emocionado, ele se lembrou de sua mãe Dinorat Cornachione, que faleceu recentemente em Votuporanga.

“Assim como eu amo, minha mãe amava essa cidade e teve a honra de viver aqui o seu último ano de vida. Talvez muitos que estejam aqui ou ouvindo de casa tenham feito mais do que eu por Votuporanga. O que eu faço? Porque eu mereço um título como esse se tudo que faço é confirmar por onde eu passo o quanto nossa cidade é maravilhosa e o orgulho que sinto dela? Então, é um orgulho imenso poder estar aqui essa noite e receber essa honra”, concluiu Rogério, que antes de deixar a tribuna foi conclamado por todos a narrar um gol da Votuporanguense e assim o fez, arrancando aplausos dos presentes.

Para encerrar a sessão solene o prefeito Jorge Seba (PSDB) utilizou a tribuna para parabenizar os homenageados da noite e disse que Votuporanga vive um momento ímpar de união.