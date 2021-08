Grande quantidade de queimadas tem deixado a qualidade do ar do município cada dia pior

publicado em 17/08/2021

A situação tem se agravado nos últimos dias em razão da seca e da baixa umidade do ar (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga amanheceu encoberta por uma ‘névoa’ densa, mas, diferente do que é visto nos dias frios, o fenômeno foi provocado pela grande quantidade de queimadas registradas nos últimos dias no município. A situação tem se agravado nos últimos dias em razão da seca e da baixa umidade do ar.De acordo com os registros do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, só neste mês já foram registradas 24 queimadas no município. Isso onde a corporação foi acionada para combater as chamas, sem contar com as que nem chegaram a ser comunicadas.E a perspectiva é de que esse clima propício das queimadas perdure por um bom tempo. A próxima previsão de chuva é para o fim do mês e com probabilidade de apenas seis milímetros entre os dias 27 e 28. Depois disso, o clima seco volta a predominar.Mais informações na edição de quarta-feira (18) do A Cidade.