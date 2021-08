Inauguração do novo poço em Simonsen, entrega de 18 toneladas de alimentos a entidades e plantio de 60 mudas de árvores movimentaram o sábado (14) e domingo (15)

publicado em 16/08/2021

Fim de semana foi marcado por três eventos que contaram com presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), de secretários municipais, vereadores e convidados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Como parte da programação comemorativa dos 84 anos do aniversário de Votuporanga, o fim de semana foi marcado por três eventos que contaram com presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), de secretários municipais, vereadores e convidados.

Na manhã de sábado (14), às 8h, teve a entrega do novo poço do sistema de abastecimento em Simonsen; em seguida, às 10h, no Banco de Alimentos, houve a entrega de 900 cestas básicas conquistadas junto ao Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), destinadas a 30 entidades assistenciais; e o domingo (15) foi marcado pelo plantio de 60 mudas de árvores frutíferas e nativas da região na Casa do Bosque e Centro de Educação Ambiental "Maximino Hernandes", uma parceria entre Saev Ambiental com o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).

Poço de Abastecimento

A partir de agora, com a entrega do novo poço do sistema de abastecimento de Simonsen, os moradores já contam com o acesso à água de qualidade, sem os grandes transtornos gerados pela indisponibilidade hídrica em alguns pontos do distrito.

Participaram da cerimônia de inauguração, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; Cabo Valter, vice-prefeito; o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari; o vereador Jurandir Benedito da Silva (PSD), representando a Câmara Legislativa Municipal; os vereadores Daniel David (MDB), Nilton Santiago (MDB), Carlim Despachante (PSDB), Sueli Friósi Lopes (Avante), e Valdecir Lio (MDB), além do responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev, Gabriel Alves Dias Ferreira; demais convidados, secretários municipais e autoridades da cidade.

O superintendente da Saev agradeceu a todos os servidores da autarquia pelo empenho na execução da obra e destacou a satisfação em participar deste momento marcante para a população, que garantirá água potável de qualidade para todas as casas. "Esta obra é resultado de uma demanda antiga e necessária feita pelos moradores de Simonsen. Ela representa o fim de uma situação de falta de água e que trará mais qualidade de vida para todas as famílias".

O novo poço tem um diâmetro maior e o dobro de profundidade em relação ao antigo, proporcionando maior amplitude no abastecimento. As perfurações foram realizadas em solo arenito e basalto, totalizando 180 metros de profundidade. Além disso, foram instalados uma bomba submersa com mais potência e um novo painel de comando eletrônico.

"Entregamos hoje mais uma obra que busca beneficiar a nossa população. A água é um recurso essencial na vida das pessoas, e a perfuração deste poço vai reforçar o fornecimento de água para todos", ressaltou o prefeito.

É importante destacar que o ato inaugural foi realizado cumprindo todas as normas de segurança no combate ao vírus definidas pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19.

Cestas básicas

Com um total de 18 toneladas de mantimentos, o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, realizaram a entrega de 900 cestas básicas a 30 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social.



Cada cesta contém aproximadamente 20 quilos e foram conquistadas junto à primeira-dama do Estado, Bia Dória. O ato, realizado no Banco de Alimentos, também contou com a participação do vice-prefeito, Cabo Valter; do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, responsável pela intermediação do recebimento dos alimentos; da secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo; do assessor Marcelo Zeitune, representando a Secretaria Desenvolvimento Econômico; de secretários municipais; e também da vereadora Sueli Friósi Lopes, representando a Câmara Municipal, além dos demais membros do Poder Legislativo, Carlim Despachante, Daniel David, Jurandir Benedito da Silva, Nilton Santiago, Osmair Ferrari e Valdecir Lio.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, parabenizou a iniciativa e a colaboração das entidades parceiras do Fundo Social. "Hoje estamos entregando 900 cestas, que são aproximadamente 18 mil quilos de alimentos. Agradeço ao deputado Carlão, que não mediu esforços para que o recebimento dessas cestas chegasse a cada um de vocês, representantes das 30 entidades, que estão aqui hoje; e também à Bia Dória, presidente do Fundo Social de São Paulo. O Fundo Social de Votuporanga está sempre aberto e à disposição de quem precisar, pois, estamos aqui para ajudar com o apoio de todas essas entidades assistenciais e religiosas".

A doação ao município, explica o deputado Carlão, faz parte de um programa desenvolvido pelo Estado onde, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Assistência Social, através de um comitê, solicitam doações a grandes empresas de São Paulo, que já resultou no recebimento de 2 milhões de cestas e estão sendo entregues a cada 15 dias a todos os municípios paulistas por meio das Prefeituras, com repasse às entidades. "O Poder Público tem que fazer o trabalho de solidariedade às famílias que perderam emprego devido à crise gerada por causa da pandemia, e são de extrema importância e necessidade que nós tenhamos boas entidades assistenciais no município. Nós, do Poder Público, temos que ter uma palavra de gratidão a cada um desses voluntários que fazem um trabalho enorme para tentar minimizar o sofrimento e melhorar a vida das pessoas", destaca.

Finalizando, o prefeito Jorge Seba destacou a importância da parceria do Município com o Estado, a Câmara Municipal e também com as entidades locais. "Agradeço ao deputado estadual Carlão Pignatari, por mais uma vez ter intermediado junto ao Governo Estadual e colaborando com os benefícios que nossa cidade tem buscado e conseguido; à vereadora Sueli Friósi Lopes, representando a Câmara Municipal, além dos demais vereadores presentes, pois é muito importante a parceria entre o Poder Executivo e Legislativo, com o objetivo de ajudar os mais vulneráveis; e também às entidades que fazem com que o destino dessas 900 cestas possa chegar a quem precisa. Enquanto tiver apenas uma pessoa precisando de Votuporanga, eu tenho certeza que vocês vão continuar sendo nossos parceiros. E essa ação solidária de união é a marca que desejo que fique registrada em nosso governo, meu e do vice-prefeito Cabo Valter".

Plantio

No domingo (15), a Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga realizaram em parceria com o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas e nativas da região, como jaca, tamarindo, romã, abacate, manga, caju, acerola, figo, dentre outras, na Casa do Bosque e Centro de Educação Ambiental "Maximino Hernandes", no bairro Vale do Sol.