Empresas ficam proibidas de ligar ou mandar mensagens para pessoas cadastradas no “Não Me Ligue”

publicado em 12/08/2021

O ranking, que será atualizado mensalmente, tem como objetivo reforçar o respeito à legislação (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

O Procon-SP lança o ranking dos perturbadores, uma lista das empresas que ligam ou mandam mensagem para o consumidor que está inscrito no cadastro "Não Me Ligue", desrespeitando a escolha de quem não quer receber ofertas de telemarketing. O ranking, que será atualizado mensalmente, tem como objetivo reforçar o respeito à legislação.

As empresas com mais processos instaurados foram: Claro, com seis processos; Brasfilter (filtros Europa) e Telefônica (Vivo), com cinco processos cada uma; os bancos BMG S/A, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan e Santander, com quatro processos cada; a empresa Folha da Manhã S/A e as teles Nextel e Tim também com quatro cada. Veja aqui a lista das empresas

Não Me Ligue

pela internet . Desta forma, as empresas ficam proibidas de ligar ou mandar mensagens para buscar o titular da linha ou terceiro a fim de fazer ofertas de telemarketing ou cobrança de qualquer natureza. Consumidores que não querem receber ligações de ofertas de telemarketing ou cobrança de qualquer natureza podem inserir seus dados no "Não Me Ligue",. Desta forma, as empresas ficam proibidas de ligar ou mandar mensagens para buscar o titular da linha ou terceiro a fim de fazer ofertas de telemarketing ou cobrança de qualquer natureza.

As pessoas podem fazer a inscrição de até cinco linhas telefônicas de sua titularidade (fixo ou celular) no site do Procon-SP. Após o 30º (trigésimo) dia da inscrição no cadastro, as empresas de telemarketing e fornecedores de produtos ou serviços que utilizam este serviço não poderão fazer ligações ou enviar mensagens para esses números.