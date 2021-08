Vagas são para compor banco de tutores com atuação no curso de Licenciatura em Letras com habilidade em Inglês; não haverá taxa de inscrição

publicado em 10/08/2021

O processo seletivo, que ocorrerá no dia primeiro de setembro e isento de taxa de inscrição, será executado em duas fases (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

O Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil de Votuporanga) inicia a partir desta terça-feira (10) até o dia 25 deste mês, em parceria com o CEaD (Centro de Educação a Distância) da UFU (Universidade Federal de Uberlândia ), as inscrições para o processo seletivo simplificado para composição do banco de tutores temporários interessados em atuar no curso de Licenciatura em Letras com habilidade em Inglês na modalidade Educação a Distância.

O processo seletivo, que ocorrerá no dia primeiro de setembro e isento de taxa de inscrição, será executado em duas fases mediante preenchimento do formulário disponível em edital eletrônico. A primeira fase com duração de três horas, de caráter eliminatório e classificatório, compreenderá prova escrita que será realizada na plataforma Moodle e, a segunda e última fase de caráter classificatório, consistirá na análise dos títulos apresentados no ato de inscrição, conforme solicitados em edital.

A classificação não garante a vinculação imediata à função de tutor, dependendo da análise de algumas situações como o número de alunos efetivamente matriculados e a desistência ou desligamento de tutores no referido curso. O chamamento público terá prazo válido de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período à critério da Instituição.

Requisitos

Os interessados ao cargo, dentre as funções disponibilizadas no edital, devem possuir graduação em Letras com habilitação Inglês ou Letras com habilitação Português/Inglês; disponibilidade mínima de 20 horas semanais para desenvolver atividades presenciais ou a distância, inclusive aos finais de semana. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

site do CEaD . A homologação do resultado final estará disponível a partir do dia dez de setembro no

Edital