Previsão do governo municipal é recuperar mais de 200 quarteirões; etapa inicial contemplou trechos de ruas de quatro bairros

publicado em 03/08/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) visitou as ruas que foram contempladas com a primeira etapa do programa de recapeamento do governo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) visitou as ruas que foram contempladas com a primeira etapa do programa de recapeamento do governo. O serviço beneficiou cinco quarteirões em um total de 5.344,90 metros quadrados de área.

São eles: Rua Espanha - entre as ruas Grécia e Av. Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Parque das Nações; Rua Amapá - entre as ruas São Paulo e Bahia, no bairro Santa Luzia; Rua Tietê - entre as ruas Presidente Vargas e Alfredo Gorayb, no Vale do Sol; e Rua Juraídes de Paula Viveiros - entre as ruas Adão de Lima Reis e Guilhermina Maria de Jesus, no Jardim Residencial Portal do Sol.

“A primeira etapa de um amplo programa de recapeamento nas ruas de Votuporanga foi concluída. Iremos agora para outros bairros para dar início às etapas seguintes e avançar com essa melhoria tão aguardada em algumas ruas da nossa cidade”, disse o prefeito durante a visita na Rua Juraídes de Paula Viveiros.

Esta fase contou com investimento de R$197 mil, sendo R$150 mil de recursos estaduais, emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes (DEM), e o restante de recursos próprios.

Investimento

No final do mês de julho, em visita a Votuporanga, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou ao prefeito Jorge Seba o investimento de mais R$ 6 milhões para o programa de recapeamento, conquistados com intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). A previsão é de que nos próximos meses aproximadamente 240 quarteirões sejam recapeados com este recurso.

Segundo o prefeito Jorge Seba, essa é uma das primeiras conquistas realizadas no início de sua gestão, quando esteve em reunião com o vice-governador e o deputado Carlão.