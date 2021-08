Os dois cursos gratuitos serão realizados entre 30 de agosto e 09 de setembro; as inscrições vão até esta terça-feira (24)

publicado em 23/08/2021

Aulas serão realizadas de maneira remota, de segunda a quinta-feira, no período noturno; cada curso tem 16 vagas (Imagem: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Sebrae-SP, por meio do Programa "Empreenda Rápido", realizará dois cursos gratuitos entre 30 de agosto e nove de setembro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30. As inscrições vão até esta terça-feira (24).

Com 16 vagas cada e direcionados a maiores de 18 anos, os cursos " Aprenda a Realizar Manutenção em Instalações Elétricas" e " Técnicas de Geração de Energia em Solar Fotovoltaica" serão ministrados remotamente.

deste link . Já quem optar pelo curso de energia solar, devem se inscrever neste link . Os interessados pelo curso da área elétrica devem realizar inscrição por meio. Já quem optar pelo curso de energia solar, devem se inscrever