Para discutir a peça orçamentária, a Administração Municipal marcou uma audiência pública para o próximo dia 27 na Câmara

publicado em 24/08/2021

O secretário da Fazenda, Deosdete Aparecido Vechiato falou com exclusividade ao A Cidade sobre a LDO e o PPA (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, programou uma audiência pública para o próximo dia 27, no Plenário da Câmara Municipal, para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2022 e o PPA (Plano Plurianual) para o exercício de 2022 a 2025. Com a retomada da economia e uma estimativa de 22% de aumento na arrecadação, o prefeito Jorge Seba (PSDB) deve ter cerca de R$ 430 milhões para administrar a cidade no ano que vem.

A estimativa foi revelada ao A Cidade pelo secretário municipal da Fazenda, Deosdete Aparecido Vechiato. Segundo ele, o montante já compreende o repasse de R$ 7 milhões para a Câmara, e os recursos da Saev Ambiental (R$ 47 milhões) e Votuprev (R$36 milhões).

“O orçamento do ano passado era muito baixo, ele não teve perspectiva. Já o de 2021 foi uma perspectiva de um orçamento pequeno, tendo em vista que não tínhamos uma previsão por causa do período pandêmico e ficou uma situação. Já para o próximo ano nós trabalhamos com um crescimento de 22%, haja vista os recursos do governo federal e estadual, trabalhando também uma perspectiva de bom relacionamento com o governo estadual onde há ingressos novos de recursos, então nós trabalhamos aí com uma previsão de crescimento de 22%”, explicou o secretário.

Ainda segundo Deosdete, para a elaboração do orçamento a principal recomendação do prefeito Jorge Seba foi reduzir gastos para manter o equilíbrio das contas públicas de forma que se dê continuidade aos serviços essenciais.

“Ainda estamos acabando de finalizar, mas as prioridades do governo atual estão voltadas para a educação, saúde e social, são as prioridades número um da administração. Quando falamos em investimento, a gente trata da quantidade que será gasta em educação, com social, com saúde e nós entendemos que o investimento é tudo aquilo que gasta em prol da comunidade. Essas são as prioridades do governo atual”, completou.

Para a elaboração da peça, porém, Deosdete teve que adequar os planos de Seba a uma realidade que fugiu de seu controle. Como já revelado pelo A Cidade, a Prefeitura terá que realizar, no ano que vem, o pagamento de precatórios no valor atualizado de cerca de R$10 milhões a um grupo de servidores que moveu uma ação contra o Município, por não ter recebido reajuste salarial em 1994.

“O município vai ter que fechar as torneiras para conseguir esses R$ 10 milhões e poder pagar essa conta. Mas vamos transformar e fazer uma pequena comparação, se nós tivéssemos R$ 10 milhões para fazer recapeamento, se fosse usado para fazer galeria, imagina o que não seria feito com isso? R$ 10 milhões a mais para distribuir e fazer projetos sociais. Isso traz um prejuízo grande no orçamento em relação aos projetos que o prefeito pretende desempenhar durante o ano de 2022”, afirmou.

PPA

Já em relação ao PPA, que é o planejamento orçamentário de médio prazo do governo, Deosdete explicou plano define as estratégias, diretrizes e metas da administração para um período de quatro anos, contudo, em razão do período de pandemia, há a necessidade de atualização anual deste plano.