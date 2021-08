Novo poço já foi perfurado com uma capacidade maior objetivando abastecer o nono polo industrial do município, que também será no distrito

publicado em 14/08/2021

Novo poço resolve o problema de água no distrito e o prepara para o futuro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado do superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali, do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), do vice-prefeito, Cabo Valter (MDB) e vereadores, inaugurou neste sábado um novo poço profundo em Simonsen. Com 180 metros de profundidade e uma vazão de 10 metros cúbicos de água por hora, o novo poço já foi pensado objetivando abastecer as futuras empresas que se instalarão no 9º Distrito Industrial, que foi anunciado durante a solenidade.

As obras, segundo o prefeito, de uma só vez eliminaram os problemas de abastecimento em Simonsen e o prepararam para o futuro, tendo em vista as novas indústrias que ali serão instaladas.

“Estava dizendo agora pouco que não é possível uma cidade como Votuporanga, com a qualidade de vida que nós temos, ainda sofrer com a intermitência de água. Nossa população não merece isso, então estamos entregando essa obra hoje, de cerca de R$ 300 mil e aqui em Simonsen nós não vamos parar, temos uma área aqui de seis alqueires onde vamos fazer um novo projeto industrial. Esse poço resolve o problema atual, mas já pensando também no futuro”, disse o prefeito.

O superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali, aproveitou a cerimônia para agradecer a todos os funcionários da autarquia pelo empenho não só nesta obra, mas também em todas as ações desenvolvidas pelo município. “Costumo dizer que nós não somos apenas a Saev, somos uma família e uma família comprometida com o trabalho em prol de Votuporanga”, completou.