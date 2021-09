A Câmara entregou na segunda-feira (30) um voto de congratulação aos cabos da Polícia Militar, Silmar Leite de Morais e Luiz Fernando Cipriano, pelo ato de bravura, heroísmo que resultou no salvamento da pequena Ana Sofia

publicado em 31/08/2021

Os cabos da Polícia Militar, Silmar Cipriano foram homenageados pelo salvamento da pequena Ana Sofia (Foto: Câmara de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Câmara Municipal de Votuporanga entregou na segunda-feira (30), durante a sessão ordinária, um voto de congratulação aos cabos da Polícia Militar, Silmar Leite de Morais e Luiz Fernando Cipriano, pelo ato de bravura, heroísmo que resultou no salvamento da pequena Ana Sofia, de apenas 42 dias de vida, que estava engasgada. A ocorrência foi registrada no último dia 19 e a homenagem, de autoria do vereador Valdecir Lio (MDB) foi aprovada por unanimidade na Casa de Leis.

De acordo com o registro policial, a mãe Luana estava amamentando Ana Sofia, quando a criança sofreu um engasgamento, e no calor da emoção, a mãe desesperada após tentar desengasgar a bebê, recorreu ao serviço da Polícia Militar via 190, onde rapidamente foi atendida e foi prestado socorro imediato, o que evitou que o pior acontecesse.

“Fico até emocionado, pois meu filho é bombeiro e antes de ser vereador eu imaginava que se um dia tivesse a oportunidade eu reconheceria o grande trabalho que esses homens fazem por nossa sociedade”, disse.

Em sua justificativa, Lio afirmou ainda que os policiais demonstraram possuir alto grau de profissionalismo, afirmando o caráter de polícia multidisciplinar da Corporação, preparados não somente para o confronto, mas para todo o tipo de situação, tanto uma apreensão de armas, drogas, mas também para orientar a sociedade, como ocorreu na ocorrência em questão.