publicado em 25/08/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde de terça-feira (24) o assassino do votuporanguense Erik Fernando da Silva, mais conhecido como “Chicá”, que foi morto em setembro de 2019 com tiros na cabeça, no bairro Matarazzo. O responsável pelos disparos já foi, inclusive, condenado pelo crime, mas estava foragido.De acordo com a ocorrência policial, durante patrulhamento tático no bairro Estação, em Cosmorama, com vistas a um veículo Pajero, de cor branca, o qual indivíduos teriam praticado delito no distrito de Simonsen, os policiais militares avistaram outro veículo – Fiesta, de cor prata com dois homens.Ao perceber a chegada da viatura policial, os indivíduos apresentaram atitude suspeita, sendo abordados pela equipe da Força Tática. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo, porém, em consulta ao sistema da polícia foi constatado que M.H, de 22 anos de idade, mais conhecido como “Cachorrão”, estava foragido por conta de um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime cometido em 2019.Os policiais militares apresentaram o procurado pela Justiça na Delegacia de Polícia de Cosmorama, onde foi elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, ficando à disposição da justiça.