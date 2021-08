Realizado há 19 anos pelo Rotary Club ‘8 de Agosto’, concurso visa a avaliar e premiar os melhores alunos dos 9º anos de escolas públicas de Votuporanga

publicado em 26/08/2021

Neste ano, das sete bolsas integrais de estudo do concurso “Melhor Estudante de Votuporanga”, quatro serão para cursar o Ensino Médio no Colégio Unifev (Foto: A Cidade)

Mais uma vez, a FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) se destaca não só pela preocupação com o ensino de qualidade, como também pelo seu compromisso social. Neste ano, das sete bolsas integrais de estudo oferecidas aos finalistas do concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga”, quatro delas serão para cursar todas as séries do Ensino Médio no Colégio Unifev.

Realizado há 19 anos pelo Rotary Club “8 de Agosto”, o tradicional concurso visa a avaliar e premiar os melhores alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas do município. Ao todo, 96 estudantes participarão da avaliação.

Na manhã da última quarta-feira (25), a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Unifev, professora Adriana Naime Pontes Passoni, representou a escola durante o lançamento oficial da 19ª edição da premiação, na sede da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga.

A FEV, mantenedora do Colégio, é parceira do projeto desde a sua primeira edição (2002). Para a coordenadora, é sempre um prazer contribuir com a iniciativa.

“Esta edição é mais que especial. Já era grandioso podermos oferecer duas bolsas nos outros anos, agora, esse número dobrou e é um prazer fazer parte de tudo isso, pois acreditamos que a educação pode transformar a vida desses adolescentes”, afirmou.

Segundo a diretora, professora Terezinha Joana de Carvalho Amaral, cada aluno bolsista que passa pelo Colégio Unifev se destaca, e muito, durante o período escolar.

“O Leonardo Aguiar, por exemplo, foi vencedor em uma das edições do concurso, concluindo o Ensino Médio na Escola, em 2020. Ele é motivo de grande orgulho para nós, já que pôde escolher em qual universidade estudar, pois foi aprovado na USP, Unesp e IFSP. Esse é apenas um exemplo, entre tantos outros estudantes que traçaram uma trajetória brilhante, com muito foco e persistência”, finalizou.

Prova

Para participar, os interessados deverão se inscrever na secretaria das suas respectivas escolas. As provas estão agendadas para o dia 21 de outubro, no IFSP (Instituto Federal de São Paulo), campus Votuporanga.