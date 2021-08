Apresentações típicas dessa manifestação popular terão contação de histórias, dança, música e coral; público pode acompanhar pelas redes sociais da Prefeitura

publicado em 19/08/2021

É nesse clima de magia e mistério, com personagens e atrações do Folclore Brasileiro, que será a próxima live do Cultura On-line (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Saci Pererê, Curupira, Cuca, Folia de Reis e muito mais. É nesse clima de magia e mistério, com personagens e atrações do Folclore Brasileiro, que será a próxima live do Cultura On-line, repleta de apresentações típicas dessa manifestação popular por meio de contação de histórias, dança, música e coral.

A edição deste final de semana do evento da Secretaria da Cultura e Turismo, apresentada pela convidada Andréia Carreira e com a participação de artistas convidados e também contemplados pela Lei Aldir Blanc, fará com que o público viaje pelo imaginário folclórico relembrando cantigas e histórias; tudo isso a partir das 13h do sábado (21/08) e do domingo (22/08), nas redes sociais da Prefeitura. E isso não é lenda.

Programação

"Emerson canta: os melhores da MPB – parte 2" abre a programação do sábado, a partir das 13h. No projeto do músico Emerson Carlos Pontes, contemplado pela Lei Aldir Blanc, o artista, com uma roupagem musical própria, interpretará clássicos dos melhores compositores e cantores da Música Popular Brasileira, como Tim Maia, Djavan, Fagner, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso.

Às 14h entra em cena, o espetáculo "Era uma vez...", da Almagêmea Escola e Boutique de Dança (parte 1) que apresentará clássicos literários como Dom Casmurro, Chapeuzinho Vermelho, Romeu e Julieta, Gabriela Cravo e Canela, Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, Tieta, Drácula, Iracema, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Robin Hood, Peter Pan, Frankstein, O Menino Maluquinho, Zorro, 1001 Noites e Sítio do Pica Pau Amarelo.

No domingo, com início às 13h, haverá reapresentação de atrações típicas do folclore brasileiro com a Companhia de Reis "Os Sábios do Oriente de Votuporanga", com o Coral de Violas "A Voz do Sertão" e com o Grupo de Catira "Irmãos Santana". Os shows irão mostrar repertórios de coral do cancioneiro popular sertanejo raiz acompanhados por violas caipiras e violões e catira, ritmo musical marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos.

Dando continuidade à apresentação da Almagêmea Escola e Boutique de Dança, a partir das 14h, o público poderá ver "Era uma vez..." (parte 2).

Intervalos