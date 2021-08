A faixa etária que lidera esse ranking de faltosos da vacinação é de 30 a 39 anos, segundo um levantamento do jornal A Cidade, feito junto à Prefeitura

publicado em 21/08/2021

De acordo com o levantamento, 756 votuporanguenses dessa faixa etária “perderam” a data para voltarem aos postos de vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A vacina é um dos únicos recursos disponíveis para se controlar (e superar) epidemias e pandemias. Não à toa, existem diversas campanhas, hoje em dia, que buscam incentivar a população a se imunizar – completamente - contra o coronavírus. Mesmo assim, existem aqueles que “esquecem” de voltar aos postos para tomar a segunda dose do imunizante e, assim, completar seu esquema vacinal. Em Votuporanga, cerca de 1,5 mil estão nessa situação.A faixa etária que lidera esse ranking de faltosos da vacinação é de 30 a 39 anos, segundo um levantamento do jornal, feito junto à Prefeitura. De acordo com esses dados, 756 votuporanguenses dessa faixa etária “perderam” a data para voltarem aos postos volantes de vacinação.Ainda de acordo com o levantamento, a faixa etária que ocupa o segundo lugar nesse ranking, com 198 faltosos, é de 60 a 69 anos. A diferença dos números entre a primeira e segunda posição, aliás, é a maior da lista.Depois, vem as seguintes faixas etárias: 50 a 59 anos (138 faltosos), 40 a 49 anos (128), 70 a 79 anos (105), 80 a 89 anos (63), 20 a 29 anos (60), 90 anos para cima (13) e 18 a 19 anos (dois).Esse “fenômeno” dos faltosos é preocupante porque prejudica a cobertura vacinal do município, que funciona como uma espécie de manto de proteção coletiva contra o coronavírus. Em Votuporanga, por exemplo, pouco mais de 35% está completamente imunizada. Se os faltosos tivessem completado o esquema vacinal, essa cobertura poderia beirar os 40%.Essa taxa, aliás, ainda estaria bem abaixo da apontada pelos especialistas para começar a se considerar o retorno à normalidade “pré-pandemia”, que fica entre 70% a 80%.Apesar dessa questão dos faltosos, a Secretaria Municipal estima que, até o final de novembro, toda a população adulta do município terá recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19.Para isso, a Prefeitura tem realizado campanhas para incentivar a vacinação e plantões aos fins de semana, voltados, principalmente, para aqueles que trabalham durante a semana e não conseguiram se vacinar no horário comercial.