Na cidade, há 40 vagas disponíveis; as inscrições vão até domingo (29)

publicado em 25/08/2021

Quem tiver dificuldades em acessar a internet pode contar com apoio da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições do programa “Bolsa Trabalho”, iniciativa do governo estadual em parceria com municípios que visa promover a retomada de emprego e renda. Em Votuporanga, há 40 vagas disponíveis.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto pelo site do programa, através do preenchimento de um formulário. No entanto, quem tiver dificuldades em acessar a plataforma do governo do estado pode contar com apoio da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga, que fica na Rua São Paulo, nº3771, próximo à Prefeitura.

O programa vai oferecer bolsas no valor de R$535 mensais aos cidadãos que prestarem serviço em órgãos públicos municipais e estaduais. O benefício, que poderá ser pago por cinco meses consecutivos, possui carga horária total de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de um curso de qualificação profissional, que será oferecido aos participantes, e apoio à empregabilidade, por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador).

Requisitos

Podem participar do programa pessoas que estão desempregadas e não recebem seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; possuam idade mínima de 18 anos completos até a data de inscrição; comprovem residência de no mínimo dois anos em Votuporanga; e possuam renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Importante ressaltar que somente uma pessoa por núcleo familiar poderá ser beneficiada.