Por mais um ano, agora no formato on-line, tradicional evento científico da Unifev reunirá estudantes, egressos e professores, no dia 03 de novembro

publicado em 26/08/2021

Os interessados em participar devem se inscrever, gratuitamente, pelo página do Unic no site da Unifev, até às 19h do dia 03/11 (Imagem: Unifev)

Por mais um ano, a Unifev realizará, no formato on-line, o seu tradicional Congresso de Iniciação Científica, conhecido como Unic. Em sua 17ª edição, o evento, destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, já está com as inscrições abertas para participação e submissão de trabalhos.

No dia 03 de novembro, às 19h30, simultaneamente ao Unic, também ocorrerão o XII Congresso de Professores, o V Congresso de Pós-Graduação e o IV Congresso Tecnológico, direcionados aos docentes da Instituição, aos estudantes e ex-alunos de pós-graduação e das graduações tecnológicas, respectivamente.

Os interessados em participar devem se inscrever, gratuitamente, pelo página do Unic no site da Unifev , até às 19h do dia 03/11. O prazo final para submissão de trabalhos, nas modalidades banner e apresentação oral, é 10 de outubro.

Os eventos têm o objetivo de divulgar as atividades de pesquisas desenvolvidas por estudantes e docentes, tais como trabalhos de Iniciação Científica e de Conclusão de Curso (TCC), projetos de mestrado, doutorado e demais estudos.

A participação oferecerá certificação. Os interessados em acompanhar apenas como ouvintes também devem se inscrever no site.

Mais informações podem ser obtidas na página do Unic no site da Unifev e no e-mail: katiucepicheli@fev.edu.br.

Serviço:

Unic e Congressos de Professores, de Pós-Graduação e Tecnológico

Data: 03 de novembro

Horário: 19h30

Local: plataforma Teams (apresentações orais) e site da Unifev (banners)