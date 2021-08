A Cidade FM estará presente na inauguração, que acontece neste sábado (21), a partir das 10h, com uma blitz recheada de promoções e brindes

publicado em 21/08/2021

O empresário José Stella Júnior esteve na Cidade FM na sexta-feira (20) para falar da inauguração da Oggi Sorvetes em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNeste sábado (21), Votuporanga ganha uma grande franquia de sorvetes, a Oggi que será tocada por José Stella Junior e sua família. Eles vieram de São Paulo com uma proposta inovadora e trazendo novidades para o cenário alimentício na cidade, isso porque são condições especiais e sabores diferenciados para todos os gostos.São mais de 90 opções, com picolés a partir de R$0,99 e sorvetes de massa a partir de R$9,99, também com variedades na linha zero açúcar e linhas especiais, conforme explica o proprietário José.“Eu já tenho um conhecimento de São Paulo, tem várias lojas, éramos clientes de amigos que já tinham a loja e ficamos bem à vontade de conhecer, porque precisávamos trazer a oportunidade para uma cidade que tinha a condição, clima da venda do sorvete”, disse Júnior.Por isso a escolha de Votuporanga para ser a sede regional da Oggi. A loja está localizada na rua Das Américas, 3456 e a inauguração acontece hoje. Além disso, a partir das 10h, a equipe da Cidade FM vai estar em frente a loja com promoções e brindes para todos que passarem por lá.