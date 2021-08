Com início no próximo dia 09, Lucas Martins integra iniciativa que reúne 11 contadores de histórias de todo o País; objetivo é enaltecer e propagar a cultura popular brasileira

publicado em 06/08/2021

Com início no dia 9 de agosto, a proposta reúne, ao todo, 11 contadores de histórias de todo o Brasil (Imagem: Divulgação)

O egresso do curso de Pedagogia da Unifev, Lucas Ramos Martins, convida a todos a participarem de seu mais novo projeto de contação de histórias: “Folclore em todos os cantos”.

Com início no dia 9 de agosto, a proposta reúne, ao todo, 11 contadores de histórias de todo o Brasil, que irão abordar, a cada episódio, uma personagem diferente da cultura popular. De acordo com o ex-aluno, o objetivo é enaltecer e resgatar a riqueza folclórica.

“Temos, no projeto, professores, escritores e contadores de histórias. Esses profissionais são de várias localidades, por isso escolhemos esse nome para a iniciativa. Queremos ser ouvidos e propagar nossa cultura nos quatro cantos do País”, explicou.

O projeto segue até o dia 1º de setembro, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Os vídeos serão postados nas redes sociais de todos os integrantes.