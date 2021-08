Apresentação será de Nadya Martins; exibições serão dos artistas locais que passaram pelos palcos e telas nos quatro dias do evento

publicado em 13/08/2021

Para quem não viu ou quer rever, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga apresenta neste final de semana o "Cultura On-Line: Especial Fliv" (Foto: Divulgação)

No último domingo (8), dia em que Votuporanga comemorou seus 84 anos, também foi o encerramento da 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga, o Fliv, que neste ano, foi realizado no formato híbrido. Para quem não viu ou quer rever, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, apresenta neste final de semana, sob o comando de Nadya Martins, o "Cultura On-Line: Especial Fliv".

A edição, com os melhores momentos dos artistas locais que passaram pelos palcos e telas durante os quatro dias do evento, que gerou aproximadamente 60 horas de transmissões ininterruptas exibindo mais de 90 atividades artísticas e resultando em 30 mil acessos nas plataformas de streaming ligadas ao festival, terá início a partir das 13h do sábado (14) e do domingo (15), através das redes sociais da Prefeitura de Votuporanga.

Fliv-se na programação

Na abertura do primeiro dia da transmissão, a partir das 13h, haverá um pocket show dedicado ao samba com o Grupo Jeito Nosso, Os Partideiros e Grupo Nossa Teoria.

Às 14h haverá outro pocket show, dessa vez dedicado ao rock, do clássico ao atual com a banda Acústico 2'Ms e Laura Moon e Os Lunáticos.

No domingo, com início às 13h, haverá contação de histórias e tripla apresentação musical. O Programa Primeiríssima Infância "Criança Feliz" que, por meio de narrações lúdicas, trabalha a imaginação das crianças através de emoções e sentimentos, criando afetos, incentivando à leitura, estimulando a criatividade e melhorando a oralidade infantil.

Na parte musical, três bandas agitam as apresentações. Amadeu Álamo and The Hearthbreakers e as bandas, Canevettes Rock'n'Roll e SP520, ambas contempladas com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, farão apresentações de clássicos do rock que marcaram época dos anos 50 até os anos 2000.

Às 14h, mais música embala os melhores momentos dessa edição especial com artistas locais. José Cássio Jaber - Trio, Sarah Celi e a cinquentenária Banda Zequinha de Abreu, marcam presença com repertórios que percorrem sucessos da MPB, sertanejo, pop, valsa e trilhas nacionais e internacionais.

