Imagens sobre uma suposta sondagem para implantação de praça de pedágio entre Fernandópolis e Votuporanga circulam pelas redes sociais

publicado em 04/08/2021

Boato sobre uma nova praça de pedágio na Euclides da Cunha circulou pelas redes sociais (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) desmentiu na quarta-feira (4) os boatos que circularam pelas redes sociais sobre uma suposta sondagem para a implantação de uma praça de pedágio entre Fernandópolis e Votuporanga, na rodovia Euclides da Cunha. A “Fake News” provocou a revolta da população e até a mobilização de políticos da região.

O boato se espalhou depois que uma página nas redes sociais publicou imagens de uma pesquisa de opinião pública feita com motorista que eram parados por policiais rodoviários, em um trecho da SP-320. Conforme a postagem, os pesquisadores questionaram se o deslocamento de uma cidade para outra era constante ou se o motorista estava somente a passeio em uma situação aleatória, onde se levantou a hipótese de uma praça de pedágio na região.

Procurada pelo A Cidade, a Secretaria Estadual de Logística e Transporte, afirmou, por meio do órgão responsável, o DER, que a pesquisa que vem sendo feita na Rodovia Euclides da Cunha tem a finalidade de verificar o volume de tráfego na região, além das origens e destinos de seus usuários. “Não há sondagem para implantação de praças de pedágio na via”, afirma.

Mobilização

Antes da divulgação da nota, porém, políticos da região já se mobilizaram contra essa possibilidade. É o caso, do ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, que é presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista). Segundo ele, a região não comporta esse tipo de cobrança.

“Foi um compromisso do então governador Geraldo Alckmin, e de José Serra de não colocar pedágio nessa rodovia, com cidades uma próxima da outra não comporta pedágio. Nós vamos mobilizar todos os prefeitos, vereadores, sociedade civil e não vamos permitir a instalação de pedágio na rodovia Euclides da Cunha de jeito nenhum, somos totalmente contra”, disse Liberato.

No futuro

Apesar da negativa atual do Governo do Estado sobre as praças de pedágio na Euclides da Cunha, o próprio governador João Doria (PSDB) já confirmou que a pista deve passar para a iniciativa privada.

O próximo pacote de privatizações de rodovias do Estado deve incluir a Euclides da Cunha, já duplicada, e a Rodovia Feliciano Sales Cunha, ainda pista simples, com terceira faixa em pontos críticos.

O bem-sucedido leilão do pacote Piracicaba-Panorama, no início do ano passado, abriu a temporada de privatizações e concessões e deu gás ao governo. Os planos, porém, acabaram sendo adiados em razão da pandemia do coronavírus.

Contra

Quem também se posicionou contrário foi deputado federal Fausto Pinato (PP-SP). O parlamentar destaca que aumentar os pontos de pedágio irá sobrecarregar o setor de transportes, principalmente os caminhoneiros autônomos e, consequentemente, o reajuste será repassado aos consumidores.

"O Governo de São Paulo precisa criar meios para que a população supere a crise agravada pela pandemia e não o contrário. Instalar novas praças de pedágio irá aumentar os custos de frete e sufocar ainda mais o setor de transportes, prejudicando, sobremaneira, milhares de caminhoneiros", destaca o parlamentar.