De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento mostram que a cidade não para de crescer, mesmo em meio ao cenário de crise

publicado em 06/08/2021

Dentre os novos bairros que Votuporanga ganhará está o Parque Residencial Figueiras, na zona Sul da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMesmo em meio à crise econômica mundial, provocada pela pandemia do coronavírus, e as incertezas políticas que sempre atingem o país, há algo que mantém o desenvolvimento de Votuporanga, mesmo que quase ninguém perceba: a esperança dos próprios votuporanguenses.Tal afirmação é fácil de se comprovar quando se analisa a relação dos protocolos para liberação de loteamentos e edifícios na cidade, afinal, se há demanda para o surgimento de novos bairros e conglomerados habitacionais, é sinal de que o município está ficando pequeno para a quantidade de pessoas que querem viver ou investir aqui.“Votuporanga é uma cidade pela qual temos um grande carinho e que é muito importante para a nossa estratégia de expansão. Nossa confiança neste mercado é grande e ele tem respondido muito bem. É a única cidade fora de Rio Preto onde já estamos presentes para atender todos os públicos, de projetos econômicos a alto padrão”, diz Olavo Tarraf, presidente da Tarraf, que, vendo esse potencial de crescimento, já investiu mais R$ 120 milhões na cidade.O grupo, no entanto, não é o único a acreditar e investir na cidade. Dados da Secretaria Municipal de Planejamento apontam que nos últimos cinco anos, foram aprovados 12 loteamentos em Votuporanga, totalizando mais de 5 mil unidades de lotes. Desse total de aprovados, apenas quatro loteamentos faltam concluir suas obras de infraestrutura, com previsão de término entre março e julho de 2022., o que significa que, nos próximos meses a cidade deverá ganhar mais quatro novos bairros.Além desses, estão em processo final de aprovação mais de 2 mil unidades de lotes e três edifícios, com previsão para liberação de seus alvarás de construção nos próximos três meses, totalizando mais de 500 apartamentos.“Posso falar com propriedade, pois atuo nessa área de desenvolvimento urbano de Votuporanga há mais de 20 anos. Votuporanga é muito atrativa para investimentos imobiliários. Além desses que já estãoem andamento, nesses sete meses de administração já recebi no gabinete, pelo menos, outras cinco grandes empresas da região e de todo país interessadas em investir no município de olho na nossa qualidade de vida, educação, meio ambiente, o nosso agro, renda per capita. Tudo isso é fruto de um trabalho bem-feito de planejamento urbano desenvolvido ao longo de muitas gestões”, disse o prefeito Jorge Seba.Dentre os futuros bairros de Votuporanga está o Parque Residencial Figueiras, que foi implantado na continuação da Rua Minas Gerais, na região Sul da cidade. O empreendimento contempla quase mil lotes e abriu espaço para a expansão imobiliária, com a construção de um pontilhão sobre a linha férrea que custou mais de R$ 1,8 milhão.Já em relação aos edifícios, um dos que estão por vir é o Manhattan Home Club - Torre Tribeca, com 64 apartamentos, no cruzamento das Ruas Minas Gerais com a Mato Grosso. Há também o Condomínio Residencial Florença, que terá 2.415,89m², localizado na rua São Paulo, com a rua Javari. Serão sete andares com 24 apartamentos.Outro empreendimento é o Condomínio Residencial Maria Facchini, em implantação na rua Bahia, esquina com a rua Javari. No condomínio de 18 andares serão comercializados 60 apartamentos.