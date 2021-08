O prefeito esteve na emissora para mais um balanço da Administração Municipal e falou sobre as ações em comemoração ao aniversário da cidade

publicado em 18/08/2021

Jorge Seba (PSDB) esteve nos estúdios da rádio Cidade FM para um balanço de sua administração (Foto: A Cidade)

Da redação

Em entrevista à Cidade FM na manhã de terça-feira (17), o prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou a reforma do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) “Mercedes Fernandes de Lima”, que fica no bairro São João.

Na entrevista, Seba disse que o anúncio é possível graças à melhora no cenário da pandemia em Votuporanga, que permitiu que a Administração Municipal possa começar a investir em outras áreas além da saúde. Segundo o prefeito, a sua prioridade atual é a educação.

“É evidente que nós não podemos abaixar a guarda, porque a pandemia está aí ainda. Temos critérios de segurança sanitária a serem seguidos. Mas nós estamos vendo que, com o avanço da vacinação, os índices abaixaram muito. E isso faz com que, nesse mês de agosto, coincidentemente, nós possamos começar a investir mais fortemente os recursos do município em outras áreas. Eu elegi a educação [como prioridade], nesse aspecto”, explicou o prefeito.

Reforma

De acordo com Jorge Seba, a reforma nesta escola municipal será grande, porque vai adequá-la aos padrões construtivos e arquitetônicos das outras escolas.

“Então, eu digo isso com muita alegria: quando você foca o uso do recurso público na educação, prepara as novas gerações que virão. E essas crianças e os pais merecem isso”, disse o prefeito.

Outras escolas

A programação comemorativa do aniversário da cidade, realizada pela Administração Municipal, foi marcada pela inauguração de ampliações de escolas do Ensino Infantil.

A primeira, que deu início à programação, foi no Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen. Além da ampliação, a escola foi reformada. A outra escola que teve sua ampliação inaugurada neste mês foi o Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no Pacaembu. Duas novas salas de aula foram entregues.

Projetos

O prefeito ainda falou sobre os demais projetos em andamento para a retomada da economia, como o de incentivo fiscal que visa atrair novas empresas e gerar empregos e do trabalho do Comitê de Retomada Econômica.