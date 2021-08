A live foi organizada pelo empresário artístico Marcinho Costa, que gerencia a carreira da dupla através de seu escritório; a transmissão do show ficou por conta da Genius Produções

publicado em 17/08/2021

Das 13h até as 15h30, 40 mil espectadores acompanharam a live de “Gian & Giovani”, transmitida pelo canal da dupla no YouTube (Foto: Divulgação)

Da redação

Pouca gente sabe, mas a dupla “Gian & Giovani” esteve em Votuporanga neste fim de semana e gravou uma live na cidade no último domingo. Tudo foi organizado pelo escritório do empresário artístico Marcinho Costa, que atualmente gerencia a carreira da dupla sertaneja. A live aconteceu no galpão da Genius Produções, empresa votuporanguense que tem se destacado no cenário nacional com a transmissão de shows e eventos no formato online.

Foram três horas e meia de performance dos sertanejos, das 13h até as 16h30, assistidas por cerca de 40 mil espectadores online. A dupla, que frequentemente está em Votuporanga por conta da parceria com o escritório de Marcinho Costa, tem ganhado cada vez mais projeção nacional desde que anunciaram o retorno em 2018. E, mais uma vez, “Gian & Giovani” entregaram uma live de qualidade, graças à combinação de talento dos dois com o capricho técnico da produção.

Programação

Apesar dos shows ainda estarem restritos, por conta da pandemia, a dupla continua se apresentando, porém em novos formatos. A live, por exemplo, é um desses formatos. E os trabalhos continuam.

Tanto que, segundo o empresário Marcinho Costa, já há mais lives agendadas. Neste fim de semana, por exemplo, “Gian & Giovani” se apresentam numa live corporativa, que é um formato diferente do que eles fizeram anteontem. Neste caso, o show deles foi contratado por uma empresa.

O empresário artístico votuporanguense afirmou ainda que está otimista para a retomada dos shows presenciais. Ele revelou que diversos contratantes e prefeituras tem feito consultas e reservado datas para a realização de shows da dupla. A esperança é que os eventos sejam autorizados pelas autoridades a partir do mês de novembro.

Novo álbum

Nas plataformas de streaming, a dupla empresariada por Marcinho Costa também continua a todo vapor. Neste ano, eles lançaram o DVD do projeto “Gian & Giovani cantam João Mineiro e Marciano”.

O álbum, distribuído pela OneRPM, traz 15 faixas, das quais sete já foram apresentadas ao público (“As Paredes Azuis”, “Cama Dividida”, “No Mesmo Lugar”, “Amor Clandestino”, “Milagre da Flecha”, “Aline” e “Viola Está Chorando”). No CD, também estão as regravações dos sucessos: “Seu Amor Ainda é Tudo”, “Caminhão É Assim”, “Whisk Com Gelo”, “Benza a Deus”, “Telefone Mais”, “Chá de Hortelã”, “Fio de Cabelo” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

Considerado uma verdadeira homenagem a duas lendas da música nacional, o projeto foi um marco da carreira de “Gian & Giovani”, que somam mais de 30 anos de estrada e mais de dez milhões de discos vendidos.