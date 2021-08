As lojas do comércio de Votuporanga estarão abertas neste sábado (7) das 9h às 18h

O horário especial será praticado com apoio da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) (Foto: Comunicativa)

As lojas do comércio de Votuporanga estarão abertas hoje, das 9h às 18h. O horário especial será praticado com apoio da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), para incentivar as vendas para o Dia dos Pais, que será amanhã, 8 de agosto.

Os clientes que comprarem nas lojas associadas poderão ter acesso aos cupons da campanha “Onde tem amor, tem presente”, para concorrerem aos prêmios: uma moto Honda Start 160 e mais 10 vales-compras no valor de R$ 500,00. Os comerciários responsáveis pelas vendas dos clientes contemplados receberão R$ 150,00 cada.

A distribuição segue até o dia 14 com o sorteio, está previsto para acontecer no dia 17 de agosto. Com a expectativa do aumento nas vendas, o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta, disse que lutam para credenciar, ainda mais, o comércio na região.

“Votuporanga é referência regional no comércio para diversos municípios vizinhos. Estamos com expectativas de aumento de vendas em até 10% neste período, já que nossas lojas oferecem ótimos preços e produtos variados”, disse Carlos Matta.