Ao longo de seu mandato, o parlamentar já destinou R$ 10 milhões em emendas para o município

publicado em 05/08/2021

Votuporanga tem sido uma das prioridades do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) (Foto: Assessoria)

Pautado no desenvolvimento das cidades do interior paulista, Votuporanga tem sido uma das prioridades do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP). Em seu mandato, o parlamentar destinou à cidade R$ 10 milhões em recursos federais, os quais foram investidos, em sua maioria, nas áreas de saúde, infraestrutura e educação.Esse ano, Fausto Pinato já destinou R$ 800 mil a Votuporanga, sendo R$ 500 mil para a compra de equipamentos hospitalares e R$ 300 mil para obras de infraestrutura. O recurso está na programação de repasse do Governo Federal à Prefeitura.Dos R$10 milhões destinados por Fausto Pinato, R$ 6,6 milhões foram investidos em saúde. Desse total, R$ 3,7 milhões foram repassados à Santa Casa de Votuporanga, tanto para a manutenção e custeio quanto para o combate à pandemia da Covid-19. O parlamentar também conseguiu, via Ministério da Saúde, uma viatura para o combate à dengue.Na educação, ele assegurou R$ 1,5 milhão para a construção de uma creche no bairro Parque Cidade Jardim. O recurso já foi aprovado pelo Ministério da Educação, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e segue em fase de licitação para as obras.Na semana em que completa 84 anos, Fausto Pinato destacou que Votuporanga é conhecida por ser uma das cidades mais desenvolvidas do estado de São Paulo e que cresce a cada dia. A missão dele como parlamentar federal é trabalhar para apoiar o desenvolvimento social e econômico do município.“Eu tenho orgulho de Votuporanga e posso dizer que sou votuporanguense. A minha missão é proporcionar mais qualidade de vida às famílias, mas principalmente, estou trabalhando para buscar projetos os quais possam trazer oportunidades de emprego, renda e qualificação, sobretudo aos nossos jovens. Queremos Votuporanga ainda melhor para as futuras gerações”, disse o parlamentar.