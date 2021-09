Os vereadores também entregaram um voto de congratulação para a delegada de Defesa da Mulher, Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas pelo seu trabalho para o cumprimento da Lei Maria da Penha

publicado em 31/08/2021

Dra. Edna recebeu a homenagem e a dividiu com todas as investigadoras, agentes e servidoras que trabalham com ela na DDM (Foto: A Cidade)

A sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (30) foi festiva. Além da homenagem aos policiais militares que salvaram uma criança que estava engasgada, os vereadores também entregaram um voto de congratulação para a delegada de Defesa da Mulher, Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas pelo seu trabalho para o cumprimento da Lei Maria da Penha. A iniciativa é de autoria da vereadora Jezebel Silva (Podemos).

A homenagem se dá no mês em que a Lei, que pune todo tipo de violência contra as mulheres, completa 15 anos. Dra Edna está à frente da DDM há mais de dez anos e, nesse período, conduziu inúmeros inquéritos que resultaram em punições contra dezenas de agressores em uma luta constante contra a violência doméstica.

“Votuporanga possui um belíssimo trabalho realizado pela Delegacia da Mulher, através de um atendimento especializado e humanizado, onde as mulheres podem ser orientadas e também realizar ocorrências para resguardar seus direitos dentro do que preconiza a Lei. À frente deste trabalho está a Dra. Edna, que não mede esforços parta o cumprimento estrito da Lei Maria da Penha, contribuindo significativamente para o município”, justificou Jezebel.

Convidada a utilizar a tribuna, a delegada agradeceu a homenagem e dividiu a honraria com todas as investigadoras, agentes e servidoras que atuam na DDM.