Especializações em Enfermagem de Urgência e Emergência e Letramento da BNCC terão início no próximo mês; matrículas podem ser feitas on-line

publicado em 30/08/2021

Com aulas programadas para iniciar no próximo mês, as matrículas podem ser feitas on-line, pelo site da Unifev (Imagem: Divulgação/Unifev)