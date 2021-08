Candidatos devem se inscrever de forma on-line, até o dia 17 de agosto; aulas têm início já neste segundo semestre

publicado em 12/08/2021

A oportunidade é destinada para estudantes do terceiro período da graduação (Imagem: Unifev)

O curso de Medicina da Unifev está com uma vaga remanescente aberta para o Processo Seletivo de transferência externa, com início neste segundo semestre de 2021. A oportunidade é destinada para estudantes do terceiro período da graduação.

site da Unifev , na aba "Outros Editais". Os interessados devem se inscrever até às 12h do dia 17 de agosto, por meio do envio de cópias digitalizadas de documentos exigidos pela Instituição. O edital completo está disponível no, na aba "Outros Editais".

O Processo Seletivo só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior, em outras IES (Instituições de Ensino Superior) brasileiras, públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

A primeira etapa, de caráter eliminatório, será composta pela análise de histórico escolar e dos planos de ensino. O resultado será divulgado no dia 19 de agosto, a partir das 17h, no site da Unifev.

A segunda e última etapa será a realização de uma prova escrita no dia 23 de agosto, abrangendo questões objetivas de múltipla escolha e/ou dissertativas. O resultado da avaliação também será divulgado no site citado, no dia 24, a partir das 17 horas.