Prazo segue até o dia 27 de agosto; 48 vagas totais estão disponíveis para os cursos gratuitos

publicado em 18/08/2021

Os cursos, que totalizam 48 vagas, são destinados a pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham Ensino Fundamental completo (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga e o Senai-SP, prorrogaram até o dia 27 deste mês, as inscrições para os cursos "AutoCAD 3D" e "Registro Contábil Informatizado", que serão realizados gratuitamente com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO). Os cursos, que totalizam 48 vagas, são destinados a pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham Ensino Fundamental completo.

acessar o site e escolher o curso desejado. Interessados em se inscreverem, deveme escolher o curso desejado.

Os encontros, que ocorrerão entre os dias 01 de setembro e 03 de novembro, conforme o curso pretendido, serão realizados presencialmente das 19h às 22h e respeitando todas as regras de biossegurança, na sede da Escola Senai-SP, situada à rua Olga Loti Camargo, nº 3.500 (Jardim Santos Dumont).

AutoCAD 3D

Com 16 vagas e carga horária total de 88 horas, as aulas serão realizadas apenas às segundas e quartas-feiras, entre 19h e 22h, de 01 de setembro a 03 de novembro.

O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à operação do AutoCAD para criação de modelos em 3D.

Registro Contábil Informatizado

O curso, que possui 32 vagas, será realizado de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, iniciando no dia 02 de setembro e término no dia 26 de outubro, totalizando 80 horas e o objetivo é voltado para o desenvolvimento de competências que permitam o apoio nas rotinas cuja finalidade seja atender às necessidades legais do escritório contábil, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.