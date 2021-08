As inscrições para a conferência seguem até o dia 13 deste mês

publicado em 11/08/2021

O tema da reunião será "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social" (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, promoverá na próxima terça-feira (17), a abertura de mais uma edição da Conferência Municipal de Assistência Social, realizada pela Secretaria de Assistência Social e pelo CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) com o apoio do Fórum Regional de Trabalhadores do Suas, FMUSUAS (Fórum Municipal dos Usuários do Suas) e dos Trabalhadores e da Gestão do Suas de Votuporanga, além da rede socioassistencial e intersetorial. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (13).

etapas a serem preenchidas . De forma remota e programada para ocorrer em quatro momentos, a Secretaria da Assistência Social e o CMAS, através da rede socioassistencial, possibilitam a participação dos usuários do Suas (Sistema Único de Assistência Social) que tenham interesse na conferência. Os interessados devem ler com atenção as

Sob o tema "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social", a reunião visa reafirmar o papel da Assistência Social enquanto política de garantia a direitos e da urgente necessidade de visibilidade a esta contribuição para a sociedade. Será realizada de modo remoto e podem participar usuários, trabalhadores, gestores e entidades do Sistema Único de Assistência Social, além de outros interessados da população em geral.

A secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo, contextualiza a importância desses fóruns. "Conferências como essa são muito importantes pois, ajudam a nortear um espaço democrático e participativo com o objetivo de incentivar e definir ações necessárias resultando em garantias de direitos como por exemplo, realizar a escuta da população observando a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), quais os direitos previstos na Constituição Federal, além de promover atenção à população em situação de rua".

Para o presidente do CMAS, Joaquim Ribeiro, a Conferência tem como objetivo principal, o desenvolvimento da política de assistência social. "O trabalho desenvolvido é contribuir para um processo de participação, detectando necessidades e vivências e, através disso, dinamizar e potencializar a política pública de assistência social, propiciando experiências que estimulem e fortaleçam ao direito de escolha e decisão".

Consulta Pública

O Conselho Municipal de Assistência Social, com o compromisso de informar a população, disponibiliza um formulário que pode ser preenchido de forma individual ou coletiva, sobre os avanços ocorridos no município de Votuporanga na política pública de assistência social.

O formulário, organizado na gestão 2021/2023 do CMAS, possui caráter público e é um canal de participação aos usuários, gestores, trabalhadores e Controle Social do Suas para observar a trajetória e refletir quais rumos a serem definidos.

Em 2019, as propostas, avanços e dificuldades no Suas foram elaboradas coletivamente em Conferência Municipal de Assistência Social.

o formulário eletrônico . Interessados em participar devem preencher, até o dia 13 deste mês,