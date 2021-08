O Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga) realizará na próxima segunda-feira (9), às 19h30, no templo Shekinah, na rua Itacolomi, nº 3465, um culto de ação de graça, em comemoração ao 24º ano do Dia do Evangélico

publicado em 04/08/2021

Reverendo Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, da Oitava Igreja Presbiteriana será o preletor do culto de ação de graça (Foto: Reprodução/Instagram)

O Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga) realizará na próxima segunda-feira (9), às 19h30, no templo Shekinah, na rua Itacolomi, nº 3465, um culto de ação de graça, em comemoração ao 24º ano do Dia do Evangélico, no município.

A comemoração foi instituída pela Lei Municipal 2.965 de julho de 1997 e ocorre em todos os anos com o culto em agradecimento e louvor ao Senhor pelas bênçãos para toda comunidade evangélica votuporanguense. O convite se estende a todas as famílias da cidade.