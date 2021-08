João Roberto Gretz palestrou, na recepção de alunos, sobre Educação na atualidade

publicado em 11/08/2021

O Professor Gretz foi a aposta motivacional da Unifev para recepcionar docentes e discentes (Imagem: Divulgação)

YouTube , TV Unifev (canal 53) e plataforma Teams, da Microsoft. Mais conhecido como Professor Gretz, João Roberto Gretz foi a aposta motivacional da Unifev para recepcionar docentes e discentes, na noite dessa terça-feira (10). A palestra, que abordou o tema Educação na atualidade, marcou a volta às aulas da graduação e do Colégio Unifev e foi transmitida, simultaneamente, pelo, TV Unifev (canal 53) e plataforma Teams, da Microsoft.

A abertura do evento on-line foi realizada pelo Reitor do Centro Universitário, professor Osvaldo Gastaldon, e contou, ainda, com a participação da Pró-Reitora Acadêmica, professora Encarnação Manzano, e da Diretora da Escola, professora Terezinha Joana de Carvalho Amaral.

Dona Terezinha, como é carinhosamente chamada por todos, demonstrou a gratidão de, mais uma vez, dar início ao semestre com uma injeção de ânimo. “É mais uma oportunidade de conhecimento, de começar o semestre ouvindo pessoas novas, falando coisas maravilhosas e nos preparando para um novo período que se inicia”, declarou.

Com seu estilo único e inspirador, uma das orientações que Gretz trouxe para sua palestra foi a necessidade do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, conhecidas como soft skills.

“O que são habilidade socioemocionais? São habilidades pessoais que você tem que ter, pois possibilitam o gerenciamento das emoções, ter bons relacionamentos interpessoais e trabalhar de forma colaborativa. As opções de cursos da faculdade estão todas ligadas a pessoas, gente como a gente, quem não tiver essas habilidades no perfil dificilmente terá sucesso”, enfatizou.

Professor Gretz

João Roberto Gretz é administrador de empresas, historiador, professor e conferencista em todo o Brasil e exterior, totalizando mais de cinco mil palestras nos últimos 30 anos.