Ato ocorreu no auditório da Unifev e contou com a presença da secretária da Saúde, Ivonete Félix

publicado em 31/08/2021

Esta foi a primeira reunião ordinária do Comad com os novos membros do biênio 2021/2023; na ocasião, a nova diretoria foi empossada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta terça-feira (31), foi realizada a primeira reunião ordinária do Comad (Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas) de Votuporanga, com os novos membros do biênio 2021/2023. O ato ocorreu no auditório da Unifev e contou com a presença da secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Durante a ocasião, também foi empossada a nova diretoria composta pelo presidente Reinaldo Antônio de Carvalho, representando a Secretaria da Saúde; o vice-presidente Gilberto Aparecido de Oliveira, representando Associação de Moradores de Bairro; a 1ª secretária Adriana Carla Fávero, representando a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); 2º secretário Haroldo Marcuci Deluca, representando o Conselho Municipal de Saúde; além do secretário executivo designado pelo Poder Público, o servidor Gustavo Fávaro Sevestrin.

Comad