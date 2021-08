Colaboradores da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) participaram de uma palestra promovida em comemoração ao Dia dos Pais

publicado em 09/08/2021

Ao fim do bate-papo, os colaboradores presentes ainda receberam um “mimo” da instituição (Foto: Unifev)

Os colaboradores da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) participaram de uma palestra promovida em comemoração ao Dia dos Pais, no fim da semana passada. Os encontros foram realizados em duas oportunidades, no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro, e no Auditório Prof. José Camilo Bertolozzi, na Cidade Universitária, seguindo todos os protocolos sanitários em prevenção à Covid-19.

Estiveram presentes o Reitor da Unifev, professor Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, professora Encarnação Manzano; o Gestor Administrativo, professor Raynner Toschi, e a Gerente Acadêmica, Cidinha Aoki; além da docente do curso de Psicologia, professora Raquel Sartori, responsável por conduzir a palestra.

Na oportunidade, Raquel traçou um panorama mostrando a importância da figura paterna para o desenvolvimento das crianças. “Existem estudos estatísticos demonstrando que alguns transtornos de comportamento detectados em crianças e adultos podem ter origem em uma figura paterna ausente. Hoje, o objetivo foi mostrar como é necessário que a presença dos pais exista em sincronia com a das mães, desempenhando papéis equivalentes de cuidado com os filhos”, explicou a docente.

Em sua fala, o Reitor, também homenageado pela data, destacou como as relações entre pais, filhos e filhas são construídas a partir do diálogo aberto. “Nosso papel é orientar, mostrando as possibilidades, sempre em conjunto, e contribuindo positivamente com cada trajetória. Essa postura é essencial para que, posteriormente, eles consigam traçar suas próprias escolhas e superar os desafios que surgirem”, disse.