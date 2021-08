Alimentos foram destinados ao município por meio do Fundo Social do Estado, por intermédio do deputado votuporanguense

publicado em 14/08/2021

Entidades receberam a doação de 900 cestas básicas durante a solenidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Neste sábado (14) 30 entidades assistenciais de Votuporanga receberam das mãos do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB) e do prefeito Jorge Seba (PSDB) a doação de 900 cestas básicas. Os alimentos foram destinados ao município por meio do Fundo Social do Estado, por intermédio do deputado votuporanguense.

Cada uma das 30 entidades cadastradas junto ao Fundo Social da Solidariedade recebeu 30 cestas, que agora serão destinadas para as pessoas mais carentes assistidas por cada uma delas.

“É um momento de muita gratidão, não apenas à primeira-dama do Estado, Bia Doria e ao Carlão pela conquista das cestas para Votuporanga, mas também às entidades por essa parceria que temos em prol dos mais necessitados”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

A parceria com as entidades, aliás, também foi celebrada pelo prefeito Jorge Seba. Segundo ele, graças a essa união, muitas pessoas estão sendo atendidas em toda a cidade. “Vocês [entidades] são os braços que as vezes a gente não tem. Votuporanga é uma cidade privilegiada por ter tantas pessoas solidárias e humanas como vocês”, completou.

O deputado Carlão Pignatari também agradeceu as entidades pelo empenho e reforçou a importância de programas como esse, que têm matado a fome de pessoas que ficaram desamparadas em meio à pandemia.