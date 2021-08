A representação apontava que ela teria supostamente infringido o Código de Ética da Casa ao utilizar o “Pix” de sua conta pessoal para arrecadar fundos para uma campanha municipal

publicado em 17/08/2021

Em sua defesa na tribuna, Sueli leu um despacho do próprio Ministério Público que já havia analisado a denúncia anteriormente (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga rejeitou na segunda-feira (16) o recebimento da denúncia de quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Sueli Friósi (Avante). A representação apontava que ela teria supostamente infringido o Código de Ética da Casa ao utilizar o “Pix” de sua conta pessoal para arrecadar fundos para uma campanha municipal, o “Prato Solidário”.

Em sua defesa na tribuna, Sueli leu um despacho do próprio Ministério Público que já havia analisado a denúncia anteriormente. No documento, o promotor Eduardo Boiati, afirmou que não enxerga nada de ilícito no ato, mas sim o contrário.

“O próprio promotor disse que: ‘condutas como as da vereadora deveriam ser aplaudidas e não repudiadas. A representação civil, longe de ser um ato cívico, mas parece um ato de vendida pessoal e obviamente não será patrocinada pelo Ministério Público’. Por isso digo, se alguém tiver alguma coisa contra mim, que venha forte, pois não estou aqui para brincar e sim para trabalhar pela população”, concluiu.