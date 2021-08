Manifestação foi realizada simultaneamente em diversas cidades da região e do Brasil

publicado em 01/08/2021

Manifestantes se reuniram na Praça São Bento em favor do voto impresso (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, cerca de 150 votuporanguenses se reuniram na tarde deste domingo (1), na praça São Bento, em favor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso auditável. Após a execução do Hino Nacional brasileiro, os manifestantes ainda saíram em carreata pelas ruas da cidade.

No ato também foi realizado o adesivaço dos veículos dos apoiadores. Eles defendem que o voto impresso preserva o sigilo da votação e adequa o sistema eleitoral brasileiro dando mais transparência à apuração.

“Desde 1996 as nossas urnas não são modificadas, elas estão ultrapassadas e apenas três países usa esse sistema de voto, que é o Brasil, Butão e Bangladesh, até mesmo o Paraguai a urna impressa com voto auditável então porque nós também não podemos nos atualizar? O que nós queremos é um voto auditável não é uma questão de Bolsonaro ou quem quer que seja, mas sim de transparência”, disse João Onorio de Melo Leite, um dos organizadores do ato.