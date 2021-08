Evento restrito, em razão da pandemia, contou com a participação de autoridades municipais, Tiro de Guerra e PM, ao som da Banda Zequinha de Abreu

publicado em 08/08/2021

O hasteamento das bandeiras foi feito pelo prefeito Jorge Seba, pelo subtenente Santanta e pelo capitão da PM André Navarrete (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga promoveu na manhã deste domingo, dia 8 de agosto, o tradicional Ato Cívico em homenagem ao 84º aniversário da cidade. A cerimônia, conduzida pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), foi restrita em razão da pandemia, mas contou com a participação de autoridades municipais, do Tiro de Guerra, representado pelo subtenente Santana, e também da Polícia Militar, representada pelo capitão André Navarrete.

Ao som da Banda Zequinha de Abreu, que executou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Votuporanga, Seba hasteou a bandeira de Votuporanga, enquanto o subtenente Santana foi incumbido da bandeira Nacional e capitão Navarrete hasteou a bandeira de São Paulo.

“É uma emoção muito grande para mim poder participar da história de Votuporanga, assim como todos os seus habitantes, nós não somos diferentes de ninguém e nem queremos ser, mas eu e o Cabo Valter temos uma meta de ajudar a transformar o município numa cidade cada vez melhor e buscar sempre uma melhoria na qualidade de vida, especialmente para aquelas pessoas que mais precisam”, disse o prefeito Jorge Seba em entrevista ao A Cidade após o ato.

O vice-prefeito Cabo Valter também falou com nossa reportagem e disse que Votuporanga é uma “menina” que cresceu e está linda, o que, para ele, é fruto do trabalho de muitas pessoas que amam a cidade.

“Eu vim para Votuporanga com um aninho de idade, então conheço Votuporanga há 62 anos e vi desde o asfalto da rua Amazonas até hoje, esses bairros maravilhosos que a gente tem. Então o coração bate acelerado nesse momento onde a alegria e a emoção se misturam para dizer que parabéns para nossa querida cidade”, completou.

Após o Ato Cívico todas as autoridades presentes se encaminharam para o culto ecumênico, onde, representando a igreja Católica estava presente o bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, os evangélicos se fizeram presentes na figura do apóstolo Saul Moreira Lima, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, e os espíritas pelo representante da comunidade, Divaldinho Mattos.