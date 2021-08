Solenidade em comemoração ao aniversário da cidade começa às 7h30 na Praça Cívica "Prof. Benedito Lopes de Oliveira"

publicado em 06/08/2021

Tradicional Ato cívico em comemoração aos 84 anos de Votuporanga terá a participação do Tiro de Guerra e da Banda Zequinha de Abreu (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga programou para este domingo (7), às 7h30, o Ato Cívico em comemoração aos 84 anos da cidade. A solenidade, que será realizada na Praça Cívica "Prof. Benedito Lopes de Oliveira", de fronte à Concha Acústica, contará com a participação do Tiro de Guerra e da Banda Zequinha de Abreu, além de autoridades políticas e da Polícia Militar.

Ao lado da primeira-dama, Rose Seba, e de seu vice Cabo Valter (MDB), o prefeito Jorge Seba irá promover o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil e do município. O Tiro de Guerra irá executar o Hino Nacional brasileiro, enquanto a banda Zequinha de Abreu foi incumbida de homenagear a cidade com o hino do município.

A cerimônia será restrita em razão dos protocolos de combate ao coronavírus, mas será transmitida ao vivo pelas redes sociais para que todos possam acompanhar de casa.

Culto ecumênico

Após o Ato Cívico, a agenda em comemoração ao aniversário da cidade prossegue com um culto ecumênico. Representando a igreja Católica estará o bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, os evangélicos estarão presentes na figura do apóstolo Saul Moreira Lima, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, e os espíritas pelo representante da comunidade, Divaldinho Mattos.

O ato religioso será exclusivamente transmitido pela internet, em razão dos protocolos sanitários.

Fliv

Às 10h a agenda dos 84 anos de Votuporanga prossegue com as atrações do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), que será encerrado com o show de Toni Garrido, às 20h, com transmissão pelas redes sociais.

Sessão solene

Na segunda-feira (9), às 19h será realizada uma Sessão Solene Câmara Municipal. Na oportunidade serão homenageados com a “Medalha de Honra ao Mérito”, os votuporanguenses Osvaldo de Carvalho, que é ex-vereador e gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e o narrador esportivo e colaborador do A Cidade, Rogério Assis, que atualmente trabalha na Rádio Bandeirantes e do BandSports.

Agenda

10 de agosto

10h | Lançamento do Comitê de Retomada Econômica

CIT – Centro de Informações Culturais e Turísticas de Votuporanga

12 de agosto

17h | Entrega de ampliação do CEMEI “Vandira Figueira da Costa Zacarias”

Rua: Antônio Pinatti, nº 980 - Pacaembu

14 de agosto

10h | Inauguração do Novo Poço de Simonsen

Estrada Municipal Lourenço de Cápua Beloni - VTG 040, Simonsen

15 de agosto

8h | Plantio de árvores com o Condema