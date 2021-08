No total, 30 estudantes da Escola participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia; duas alunas foram classificadas para as seletivas internacionais

publicado em 18/08/2021

Ao todo, 30 estudantes da escola tiveram boa participação na prova e, deste total, cinco receberam medalhas pelas notas obtidas (Foto: Unifev)

No início deste mês, a equipe pedagógica do Colégio Unifev recebeu uma excelente notícia em relação ao desempenho de seus alunos na 24ª edição da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica). Ao todo, 30 estudantes da escola tiveram boa participação na prova e, deste total, cinco receberam medalhas pelas notas obtidas.

Os alunos destaques são: Brenda Mariotto Cintra dos Santos (Ouro); Eduarda Venâncio Teodoro Tolentino (Prata); Henzo Haragon Kattwinkel dos Santos (Prata); Miguel Arado Soler (Bronze); Bárbara Mariotto Cintra dos Santos (Ouro – etapa internacional); e Louize Victhoria da Silva (etapa internacional).

De acordo com o docente da disciplina de Física do Ensino Médio, professor Bruno Pagliarani Mattiazzo, as alunas Bárbara e Louize, selecionadas para a etapa internacional, estão recebendo uma atenção especial.

“Tenho encaminhado, diariamente, materiais para que elas consigam repetir o sucesso da primeira fase. Além do apoio do Colégio, as estudantes passam a integrar a equipe de treinamentos, com conteúdos preparatórios exclusivos para as seletivas das olimpíadas internacionais”, explicou.