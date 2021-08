Cemei Benedita Alves de Oliveira ganhou novas salas de aula e banheiros; novas obras também foram anunciadas durante o evento

publicado em 02/08/2021

Obras de reforma e ampliação da Cemei Benedita Alves de Oliveira, em Simonsen, foram entregues na segunda-feira (2) (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga iniciou na segunda-feira (2) a agenda oficial de inaugurações em comemoração ao aniversário de 84 anos da cidade. Em evento híbrido (presencial e on-line), foi realizada a entrega da ampliação do Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) Benedita Alves de Oliveira, em Simonsen.

O investimento da reforma foi de R$333 mil e com isso, o local recebeu melhorias como ampliação de duas salas de aulas, construção de três banheiros, sendo um com acessibilidade de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, além de solários. A unidade atende crianças com idade escolar até cinco anos e atualmente possui 55 alunos matriculados entre turmas de Berçário, Maternal e Pré-Escola.

“Quero em nome de todos os funcionários, pais e alunos, agradecer a todos que colaboraram para que a reforma e ampliação da nossa escola acontecesse. Estamos vivendo um momento muito importante na educação a nível mundial por conta do Covid, onde pela primeira vez vivenciei a escola sem alunos e hoje iniciamos mais uma etapa da educação com o retorno das aulas, onde estamos encontrando uma escola bonita e aconchegante”, agradeceu a diretora da escola, Poliane A.F. de Lima.

Marcelo Batista, secretário da Educação, também agradeceu a todos os envolvidos nas obras e na retomada das aulas de forma segura. Ele afirmou também que seu coração se enche de alegria ao ver a escola receber as melhorias que há tempos reivindicava.

“Muito grato ao prefeito por ter olhado para essa região e comunidade que há tanto tempo eram reivindicadas para Simonsen, citando aqui, por exemplo, o nosso querido Curti [ex-vereador do distrito, em memória], que tanto lutou e esteve na Secretaria de Educação para que a gente pudesse proporcionar um ambiente mais seguro e mais satisfatório para essa escola”, completou o secretário.

O prefeito Jorge Seba (PSDB), por sua vez, disse que a entrega das melhorias na escola se tornou ainda mais simbólica por coincidir com o reinício das aulas e também por se tratar de uma de suas principais bandeiras de governo.

“Nós temos um olhar especial para a educação. Atravessamos sete meses de momentos muito difíceis, onde o investimento na saúde teve que se fazer mais presente, mas agora, voltando quase a normalidade nós temos que sinalizar com mais salas de aulas sendo construídas e mais crianças dentro delas sendo educadas, protegidas e especialmente mostrando que estamos preocupados com o presente e com o futuro”, concluiu o prefeito Jorge Seba.