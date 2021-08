Com o slogan “onde tem amor, tem presente”, o lançamento contou com a tradicional carreata que saiu da sede da ACV

publicado em 02/08/2021

Com a tradicional carreata, a ACV lançou a campanha de Dia dos Pais: ‘onde tem amor, tem presente’ que vai até o dia 14 de agosto (Foto: Comunicativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) lançou na manhã de segunda-feira (2) a campanha de Dia dos Pais. Como já de costume o início da promoção foi marcada pela tradicional carreata, que saiu da sede da Associação na rua Mato Grosso e passou pelas principais ruas do comércio.

Com o slogan “onde tem amor, tem presente”, o presidente da entidade Carlos Eduardo Ramalho Matta destacou o empenho para que mais uma campanha chegasse ao consumidor votuporanguense e de toda a região.

“É mais uma vez a Associação Comercial trabalhando nesta campanha maravilhosa para poder dar aos clientes de Votuporanga e região prêmios maravilhosos. É uma moto zero km e dez vales-compras. Isso é fantástico, é um projeto que a gente vem fazendo e tem dado um resultado muito bom”, disse.

A campanha ainda tem um motivo maior para se exaltar. Isso porque a Associação Comercial espera um aumento de 10% nas vendas com a retomada do comércio e ao abrandamento das medidas de prevenção a Covid. “Vamos aproveitar que as coisas estão se normalizando, a economia se ajustando e estamos extremamente otimistas. Estamos prevendo um aumento de 10% nas vendas, porque estamos vemos resultados surpreendentes e a nossa obrigação é propiciar prêmios e promoções”, completou.

Os cupons já estão sendo distribuídos e seguem até o 14 de agosto por todas as lojas associadas. O sorteio será realizado no dia 17 de agosto. Ainda os comerciários responsáveis pelas vendas dos clientes contemplados receberão R$ 150 cada.

Horário especial

A abertura do comércio de Votuporanga até as 18h foi antecipada para este sábado (7). Esta mudança segundo a ACV é para garantir que toda a população consiga garantir o presente do Dia dos Pais, que acontece neste domingo (8).

“Isso é para atender a todos com calma, tranquilidade, para que filhos e netos façam a compra de um mimo para o seu pai. Mas não podemos esquecer, pai é pai e domingo é um dia especial e que irá cair junto com o aniversário da cidade”, disse o presidente da ACV, Carlos Matta.

