Centros Municipais de Educação Infantil trabalham a interação das famílias nos procedimentos da construção da identidade da criança

publicado em 24/08/2021

Prefeitura de Votuporanga desenvolve um trabalho intersetorial em rede junto às Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde e também com o Fundo Social de Solidariedade em benefício a gestantes e crianças (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade à 11ª Semana do Bebê, que segue até a próxima sexta-feira (27), a Prefeitura de Votuporanga desenvolve um trabalho intersetorial em rede junto às Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde e também com o Fundo Social de Solidariedade em benefício a gestantes e crianças, na faixa etária dos zeros aos seis anos de idade, por meio de conhecimento, diversão, ludicidade e políticas públicas visando garantir seu desenvolvimento integral e integrado.

Educação

A partir do momento de seu nascimento, a criança já começa a desenvolver competências e potenciais de aprendizado, sendo responsabilidade dos adultos, oferecer ambientes que favoreçam e colaborem com esse processo inicial da vida. Como forma de apoio a esse desenvolvimento, a Secretaria da Educação, por meio do Programa "São Paulo pela Primeiríssima Infância", valoriza a capacidade das crianças, considerando-as competentes e ávidas por aprender desde o momento que nascem.

Como entendimento que o sucesso no processo de aprendizagem das crianças é por meio da participação dos adultos, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei), trabalham a interação das famílias nos procedimentos de adaptação e acolhimento, ou seja, organizam a rotina da escola de modo a favorecer a autonomia e a construção da identidade da criança.



Além desse trabalho de aproximação, os Centros Municipais de Educação Infantil estão interligados em rede com os serviços de saúde, assistência social e outros, de forma a auxiliar no desenvolvimento integrado dos alunos; as unidades municipais de ensino oferecem espaços e ambientes que beneficiam o aprendizado e desenvolvimento das crianças de zero a seis anos por meio de brincadeiras e utilização de múltiplas linguagens mantendo vínculos seguros e fortalecidos com todos os profissionais da Educação Infantil, permitindo com que vivam plenamente sua infância.

Para o secretário da Educação, Marcelo Batista, a capacitação dos profissionais é um fator muito importante para o trabalho realizado com os alunos.



"A Secretaria da Educação oportuniza espaços de formação profissional permanente aos educadores infantis e professores com temas relacionados ao desenvolvimento integral das crianças. Os profissionais qualificam suas interações com os alunos, compreendendo a importância do vínculo como base da aprendizagem, estimulando sua ludicidade, movimentação livre e autonomia, compreendendo que as ações de cuidar e educar são indissociáveis", disse.

Programação Presencial

Quarta-feira (25/08)

8h30: Passeio de Divulgação da 11ª Semana do Bebê, na Praça Adhemar de Barros, localizada na rua Minas Gerais, em frente ao Consultório Municipal do bairro São João

9h30: Atividade "Estimulação Sensoriomotora", na Apae de Votuporanga, localizada na rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)

Quinta-feira (26/08)

8h: Atividade "Shantala", no CEMEI "Dr. Abílio Calile", localizado na rua Valdevir de Oliveira Guena, nº 2.225 (Parque Residencial do Lago)

Sexta-feira (27/08)