Associação orienta para regras de enfrentamento à pandemia, com distanciamento, uso de álcool em gel e máscara facial

publicado em 07/07/2021

Na sexta-feira, o comércio segue o feriado da Revolução Constitucionalista de 9 de julho e estará fechado (Foto: Comunicativa)

Neste sábado (10), o comércio de Votuporanga ficará aberto das 9h às 18h. O horário estendido é cumprido em todo segundo sábado do mês, buscando oferecer mais tempo aos consumidores de toda a região que prestigiam as lojas da cidade. Na sexta-feira, o comércio segue o feriado da Revolução Constitucionalista de 9 de julho e estará fechado.“Votuporanga tem um comércio forte e muito variado com opções de compras para todos os públicos. Recentemente, a Prefeitura realizou um trabalho bastante importante de limpeza e poda que deixou a nossa Rua Amazonas ainda mais bonita para os visitantes. Lembrando que a via não está mais sendo interditada aos sábados”, destaca o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Mata.A Associação alerta para que todos sigam as regras de enfrentamento à pandemia, com distanciamento, uso de álcool em gel e máscara facial.Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 75 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial. Acompanhe as principais novidades da entidade seguindo as redes sociais “ACV Votuporanga”.